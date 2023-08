Fernando Madureira, cabecilha da principal claque do FC Porto (Super Dragões) está em rota de colisão com Pinto da Costa, apurou o CM.



Aliado histórico do presidente dos azuis-e-brancos, ‘Macaco’, como é mais conhecido no universo do FC Porto, terá ficado desapontado e até irritado com as relações preferenciais do dirigente máximo do clube com Pedro Pinho.









Ver comentários