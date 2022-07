O treinador do Man. United tentou esta segunda-feira afastar as dúvidas sobre o futuro de Cristiano Ronaldo, assegurando que conta com o craque para 2022/23. "O Cristiano Ronaldo não está à venda, ele está nos nossos planos. Só não está aqui connosco devido a problemas pessoais. Não estamos a planear vendê-lo", disse Erik ten Hag durante o estágio na Tailândia, sem a presença de CR7.









