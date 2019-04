Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marcel Keizer recusa perder estrelas na próxima época

Treinador da equipa leonina espera poder contar com Bruno Fernandes e Bas Dost.

Por Mário Pereira | 09:39

"E espero não perder os jogadores mais importantes. Espero que todos possam ficar. Mas sabem como é o futebol. Há entradas e saídas...", disse esta sexta-feira Marcel Keizer, treinador do Sporting, quando confrontado com a possibilidade de ver sair Bruno Fernandes e Bas Dost no final desta temporada.



Na conferência de imprensa de lançamento do jogo deste sábado (18h00) com o V. Guimarães, em Alvalade, Keizer desdramatizou o cenário da eventual perda das principais figuras. "Não tenho medo disso." Mas logo adiantou: "Seria melhor para o treinador e para a equipa que não saíssem."



O treinador revelou depois que o avançado holandês Bas Dost ainda não é opção para o jogo deste sábado. "Está em boas condições, mas esteve parado durante um mês e temos de garantir que não volta a lesionar-se novamente."



Outra baixa garantida para o jogo desta tarde é o médio Gudelj, que cumpre um jogo de suspensão. Keizer diz que se trata um jogador importante porque "dá equilíbrio à equipa". Mas não forneceu pistas sobre quem será o jogador que o vai substituir.



O técnico adiantou ainda que a equipa verde-e-branca está agora mais organizada do que na primeira volta do campeonato, quando perdeu em Guimarães por 1-0. Sobre esse jogo afirmou: "Aprendemos com as derrotas."



Quarteto de regresso

Renan, Borja, Wendel e Raphinha estão de regresso à lista de convocados da equipa do Sporting para o jogo deste sábado com o V. Guimarães. Renan cumpriu um jogo de suspensão da Liga, Wendel esteve castigado internamente e Borja e Raphinha voltam a ser opções após terem recuperado de problemas físicos.