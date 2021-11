Marchesín está insatisfeito no FC Porto e disposto a sair, já no mercado de janeiro, de forma a poder jogar com mais frequência, apurou o Correio da Manhã.









O guarda-redes argentino, de 33 anos, foi relegado para a condição de suplente no FC Porto, perdendo a titularidade para Diogo Costa, de 22 anos. O titularíssimo da época passada e decisivo na excelente campanha dos portistas na Liga dos Campeões (chegaram aos quartos de final e amealharam 73 milhões de euros) sente que dificilmente voltará a ter a oportunidade de disputar o lugar com Diogo Costa. O jovem guarda-redes renovou com os dragões até 2026 e ficou blindado com uma cláusula de 60 milhões de euros, logo após a pesada derrota por 5-1 com o Liverpool no Dragão para a Champions.

O argentino acabou por fazer apenas dois jogos nesta temporada, um para a Taça de Portugal (5-0 ao Sintrense) e na derrota com o Santa Clara (3-1) que ditou a eliminação dos portistas da fase final da Taça da Liga, naquele que foi um dos piores jogos dos dragões nesta época.









Leia também Corona já é dado como perdido no FC Porto O guardião pretende jogar com frequência de forma a regressar à seleção argentina.

Marchesín tem mercado na Argentina e México, mas os dragões exigem 10 milhões para libertar o jogador que tem contrato até 2023 e uma cláusula de rescisão de 50 milhões.