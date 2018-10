Marega e Soares na frente de ataque do FC Porto para o jogo contra o Feirense no estádio do Dragão

Dragões procuram alcançar o Braga no topo da tabela classificativa.

16:34

Casillas, Maxi, Felipe, Éder Militão, Alex Telles, Corona, Danilo, Óliver, Brahimi, Marega e Soares



Onze do Feirense: Caio Secco; Mesquita, Briseño, Nascimento, Vítor Bruno; Alphonse, Tiago Silva, Luís Machado; Edson Farias, Sturgeon, Edinho.

O FC Porto entra em campo a partir das 17h30 contra o Feirense no Estádio do Dragão.Conheça os onzes iniciais:Onze do