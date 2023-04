Marítimo vence o Boavista e respira melhor

O Marítimo venceu este domingo o Boavista em casa e voltou a subir ao antepenúltimo lugar da Liga, que permite discutir a presença no principal escalão da próxima época.





O resultado ficou praticamente decidido no primeiro tempo, com os verde-rubro a chegarem a uma vantagem confortável de dois golos logo aos 22’, apontados por André Vidigal e Félix. O Boavista respondeu e teve duas boas chances, por Yusupha, para reduzir ainda antes do intervalo.