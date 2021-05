'Marquise' de Cristiano Ronaldo em destaque na imprensa internacional

Parque Eduardo VI, em Lisboa.

José Mateus, que se mostrou em "choque" com a construção de uma espécie de marquise na cobertura, pedida pelo craque, e sem o seu conhecimento.



Recorde-se que Ronaldo adquiriu o apartamento de luxo por 7.59 milhões de euros na rua Castilho, em Lisboa. O autor do projeto frisa que foram ignoradas "questões de legalidade" no projeto.



A polémica com a 'marquise' de Ronaldo tem dado que falar... dentro e fora de Portugal.O desportivo espanhol Marca dá destaque à fiscalização da Câmara Municipal de Lisboa à estrutura no apartamento do craque localizado perto do"A fiscalização acontece depois de Georgina Rodríguez, companheira do futebolista, ter publicado um vídeo gravado no terraço da propriedade, no qual a imprensa local observa uma estrutura metálica fora do projeto original", escreve o jornal, sublinhando a obra "alegadamente ilegal" realizada a mando do português.Já o jornal britânico The Sun, sublinha a insatisfação do arquiteto