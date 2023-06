O avançado Mehdi Taremi, de 30 anos, está a ser cobiçado pelo Marselha, revela o portal 'Goal'.









O iraniano, que se sagrou o melhor marcador da Liga portuguesa com 22 golos, pode deixar os dragões e até já tem o preço estabelecido por Pinto da Costa: 20 milhões de euros. A mudança de treinador no clube francês aliada à chegada do espanhol Marcelino para o lugar de Igor Tudor, vai obrigar a uma ida ao mercado. O novo técnico vai apostar num 4x4x2 e precisa de mais um avançado, pois só tem no plantel Vitinha e Alexis Sánchez.

Taremi quer privilegiar a continuidade na Europa e até já recusou uma proposta milionária para da Arábia Saudita. No entanto, além do Marselha, também o Lille e o Milan já demonstraram interesse na contratação do internacional iraniano.









O goleador, que se mudou do Rio Ave para o FC Porto em 2019/20, tem contrato válido até ao final da próxima época (julho de 2024) e uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.