Está encontrada a solução para, no curto e médio prazo, dar descanso a Coates. Será Matheus Reis a ocupar a vaga do uruguaio, que esta temporada tem sofrido mais com as limitações no joelho direito.Coates foi dispensado da sua seleção devido a “dor intensa” e “inchaço” no joelho direito. Desde que fez uma rotura do ligamento cruzado anterior em agosto de 2013, o defesa tem sofrido pequenas recaídas.