Médio do Benfica David Tavares detido sem carta de condução durante Estado de Emergência

David Tavares, de 21 anos, médio do Benfica, com dois jogos pela equipa principal, foi detido este domingo à tarde por falta de carta de condução, numa operação da PSP de Lisboa no Túnel do Grilo que verificava se os condutores tinham motivo válido para andar na estrada durante o estado de emergência.Fonte oficial do Benfica confirmou a detenção ao. Tiago Pinto, diretor para o futebol, foi à Divisão de Trânsito acompanhar David Tavares."Será aberto um processo disciplinar correspondente ao lamentável e irrefletido ato do jogador", disse a mesma fonte das águias, acrescentando que "foi a primeira vez que David Tavares se colocou numa situação do género".