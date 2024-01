Médio do Sp. Braga acredita que minhotos podem ficar no top-3 da liga

O médio uruguaio Zalazar disse esta segunda-feira que o Sporting de Braga tem qualidade e capacidade para ficar nos três primeiros classificados da I Liga portuguesa de futebol.

À entrada da Gala Legião de Ouro, que encerra as comemorações do 103.º aniversário do clube, Zalazar, questionado sobre se o Sporting de Braga tem qualidade e capacidade para ficar no top-3 do campeonato, respondeu: "sim, ainda há poucos dias ganhámos ao Sporting [1-0, na meia-final da Taça da Liga], que é o líder do campeonato. Temos jogadores de grande qualidade e experiência e vamos lutar para isso".

Zalazar admitiu que "a adaptação [ao Sporting de Braga e ao futebol português] foi um pouco complicada porque o futebol alemão é completamente diferente", mas a ajuda dos companheiros e 'staff' ajudaram-no nesse processo e, "nos últimos meses, já estão a ver um Zalazar novo".

O médio deixou muitos elogios ao companheiro de posição João Moutinho.

"Jogar ao lado dele é maravilhoso, parece que os anos não passam por ele, corre 90 minutos como se tivesse 20 anos. A maneira como joga, como entente o futebol tem-me ajudado muito a melhorar e é uma grandíssima pessoa", disse.

O guarda-redes Tiago Sá, formado no Sporting de Braga, assumiu a "felicidade" pelo momento de festa e pelo crescimento do clube.

"É o sentimento que mais me ocorre. Sou um homem da casa e quando cheguei o Sporting de Braga não tinha nada disto. É um orgulho enorme. Estamos aqui neste evento e nestas instalações e quando cheguei, em 2004, o Sporting de Braga não tinha nada e passou de ser um clube de meio da tabela para um que luta pelos lugares cimeiros da tabela e por títulos. Como jovem da cidade e jogador deste clube há muitos anos, fico muito contente com isso. Há que manter essa exigência e sempre que possível, com os pés assentes no chão, aumentá-la para continuar a subir alguns degraus", disse.

O guardião renovou contrato no final da época passada, mas tem sido pouco utilizado esta época -- só fez um jogo, para a Taça de Portugal, com o Rebordosa -, e muitas vezes tem sido relegado das convocatórias.

"Eu renovei contrato para ajudar o clube sempre que for preciso. Quando for chamado, e já fui, direi presente. Foi com esse intuito que decidi ficar. Estava a acabar contrato e decidi ficar, numa decisão ponderada por mim pela família", disse.

Tiago Sá admitiu que gostaria de jogar mais, mas reforçou: "sei bem como renovei, quais foram as circunstâncias. Foi tudo muito aberto até pela relação que tenho e os muitos anos de casa. Peça fundamental no balneário? Se não fosse acho que nem sequer tinha sido proposta a renovação. Temos um grupo de guarda-redes de muita qualidade, com o Matheus à cabeça. Sei do peso que tenho no balneário e no clube".

Já o central Paulo Oliveira destacou o crescimento do clube e a recente conquista da Taça da Liga, que considera "capitalizar a competência" do Sporting de Braga.

"Foi bom, saboroso, e importante para o clube, mas já é passado. Estamos aqui a celebrar o nosso clube, temos mostrado competência para lutar ao mais alto nível e que temos armas para defrontar qualquer equipa", disse.