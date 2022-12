Pote vai voltar a fazer dupla com Ugarte no meio-campo do Sporting, apesar de Sotiris já estar totalmente recuperado e do jovem Essugo, de 17 anos, ter registado uma evolução muito positiva.



Rúben Amorim não quer facilitar frente ao Paços de Ferreira (quinta-feira, 21h15) no jogo que marca o regresso ao campeonato.









