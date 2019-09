O médio nigeriano Uche Agbo é reforço do Sporting de Braga por empréstimo de uma época dos belgas do Standard de Liège, com opção de compra, informou o clube minhoto da I Liga de futebol.Internacional pela Nigéria, Uche Agbo, de 23 anos, já foi orientado pelo técnico dos minhotos, Ricardo Sá Pinto, na Bélgica, em 2017/18.Antes, passou pelos italianos da Udinese, pelo Granada (Espanha) e, na última época, pelo Rayo Vallecano (Espanha), também emprestado pelo Standard de Liège.