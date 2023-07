Está por horas o reforço do meio-campo do FC Porto. Alan Varela, argentino do Boca Juniors, é o eleito de Sérgio Conceição para ocupar a vaga deixada em aberto Mateus Uribe.



O jogador de 22 anos é um dos destaques da equipa de Buenos Aires, tendo já sido apontado ao Dragão na época passada. A SAD portista formalizou uma proposta de 8 milhões de euros mais 15% de uma mais-valia numa futura venda, que acabou recusada.









