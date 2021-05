Megaprojetos do West Ham e da Lazio seduzem Sérgio Conceição

West Ham e Lazio estão a seduzir Sérgio Conceição com a promessa de formarem plantéis capazes de se apurarem para a Champions nas competitivas ligas inglesa e italiana, respetivamente. Para garantirem os serviços do treinador português, que termina contrato com o FC Porto no fim de junho e tem adiado as conversas para renovar, West Ham e Lazio acenam com um investimento milionário no mercado de transferências.





Ao que o CM apurou, o West Ham é o megaprojeto mais aliciante. Os londrinos chegaram a ocupar uma posição de acesso à Champions na Liga inglesa, mas caíram para o 6º lugar, que terão de manter na última jornada para se apurarem para a UEFA Conference League. Os donos do clube (o 18º mais rico do Mundo segundo a ‘Forbes’), querem encontrar um sucessor para David Moyes (termina contrato), que seja experiente ao mais alto nível europeu para ombrear com os gigantes ingleses. A Lazio vai disputar a Conference League, mas quer garantir a Champions na próxima época. Está disposta a investir e joga com o lado emocional de Conceição, que foi jogador do clube durante três épocas.



“VOLTAREMOS MAIS FORTES”

“Tive um ano fantástico no FC Porto, pleno de oportunidades que me foram dadas. Um enorme obrigado à família FC Porto e também aos adeptos. Voltaremos mais fortes.” Este é o teor de uma mensagem colocada nas redes sociais por Mehdi Taremi. O avançado iraniano contratado na época passada ao Rio Ave foi o melhor marcador dos azuis-e-brancos, com 16 golos na Liga e 23 no total dos 47 jogos oficiais na temporada.