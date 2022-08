Jorge Mendes já informou o FC Porto que pode esperar um jackpot no próximo verão com a venda de Diogo Costa. O CM sabe que o superagente foi abordado este verão várias vezes para transferir o guarda-redes, mas, em articulação com os dragões, preferiu adiar uma transação para 2023.



A expectativa do empresário e dos administradores portistas é realizar um encaixe maior daqui a um ano do que no curto prazo, depois de o jogador se valorizar ao longo desta temporada.