Mendoza no lugar de Corona no FC Porto

Stiven Mendoza está no radar do FC Porto, que poderá contratar o colombiano se vender Corona. O portal ‘Le 10 Sport’ refere que os dragões já contactaram o Amiens para se inteirarem das condições para avançar com o negócio.A equipa gaulesa, que foi despromovida à II Liga do seu país, está pressionada a vender Mendoza, porque este só tem contrato até 2021. Os dirigentes franceses estão a pedir 4 milhões de euros (valor próximo dos 3,5 milhões de euros da sua cotação de mercado) e também já receberam sondagens dos turcos do Fenerbahçe.Aos 28 anos, Mendoza marcou 6 golos em 17 jogos pelo Amiens na última época, a melhor das três ao serviço da equipa francesa. As boas exibições levaram o selecionador colombiano, Carlos Queiroz, a promover a primeira (e até à data única) internacionalização do jogador, a 16 de novembro de 2019.Nesse jogo, Mendoza entrou para o lugar de Luis Díaz. Também Uribe foi suplente utilizado. Os dois colombianos deram boas referências do compatriota, que atua preferencialmente como extremo-esquerdo, mas também pode alinhar como segundo avançado. Uma posição feita, várias vezes, por Corona. Se o mexicano sair, Fábio Vieira também poderá ser desviado para a direita, abrindo espaço a Mendoza na esquerda.