Uribe e Díaz conquistam e encantam o Dragão

As prestações de Uribe e Luis Díaz no jogo do passado sábado frente ao Benfica, no Estádio da Luz (triunfo dos dragões por 2-0), continuam a marcar a atualidade do FC Porto. Os dois jogadores estão a encantar o grupo de trabalho com as suas qualidades técnicas e humanas, apurou o. Ao ponto de já terem feito esquecer as saídas de Herrera e Brahimi, que muitos temiam ser um importante fator de desequilíbrio no balneário e também no terreno de jogo.Fonte próxima dos azuis-e-brancos descreveu aoa forma como é visto Uribe internamente. "Já fez esquecer Herrera na forma como joga. É um jogador ‘box-to-box’ ?[atua de área a área] com grande capacidade de recuperar bolas. Mas também sabe receber e distribuir jogo. No balneário é discreto. Chegou há pouco tempo, mas já começa a dominar o português."Sobre Luis Díaz, a descrição é a seguinte: "Esta perfeitamente integrado e ambientado. A sua criatividade e genialidade dentro das quatro linhas é reconhecida pelo grupo. Na comparação com Brahimi, é visto como um jogador mais solidário e menos solitário. Mostra mais consistência do que o argelino, como se viu no jogo com o Benfica. Além disso, no balneário havia a ideia de que Brahimi, nos jogos com o Benfica, desaparecia. Díaz ajuda mais a defender."O avançado colombiano Miguel Borja, que representa o Palmeiras (clube brasileiro treinado por Luiz Felipe Scolari), terá sido oferecido ao FC Porto num esquema de empréstimo. O passe do jogador de 26 anos está avaliado em cinco milhões de euros. Nesta época, marcou 17 golos pelo seu clube.O médio-defensivo José Cifuentes está a caminho do FC Porto, garante o jornal inglês ‘The Sun’. Segundo aquela publicação, o Celtic, que pretendia o jogador, terá perdido para o clube português a corrida pelo jogador equatoriano de 20 anos, que alinha pelo América Quito.O plantel do FC Porto continua a preparar a receção ao V. Guimarães do próximo domingo. Loum e Sérgio Oliveira, em recuperação de lesões, fizeram trabalho de ginásio. O médio Fábio Vieira, da equipa B, foi chamado ao treino de quarta-feira.Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, denunciou na noite da passada terça-feira, no Porto Canal, que um adepto dos azuis-e-brancos foi agredido após o clássico da Luz do passado sábado.