Messi em risco de sair de borla do Barcelona em junho

Lionel Messi tem contrato com o Barcelona até 2021, mas pode sair de borla já em junho, noticia o jornal espanhol ‘El País’.Há uma cláusula no contrato do astro argentino que assenta num princípio de lealdade e que não é nova no clube catalão. Trata-se, no fundo, de uma réplica do que sucedeu com os vínculos de Andrés Iniesta, Xavi e Gerad Piqué (ainda colega de equipa de Messi).Em termos objetivos, o Barça não quer que o seu mais valioso jogador sinta qualquer espécie de pressão relativamente ao futuro, dando-lhe oportunidade de decidir o que melhor entender, tendo em conta o que o seu coração for sentindo ao longo da temporada. O clube só inscreve esta cláusula porque tem a convicção de não haver o perigo do icónico futebolista sair dos blaugrana a custo zero, neste momento alto da carreira.Segundo o jornal italiano ‘Gazzetta dello Sport’, Messi, para virar as costas ao Barça e o clube não ser indemnizado, teria de avisar dessa intenção um mês antes.A despeito de o goleador argentino poder sair da cidade Condal a custo zero, Messi não deixaria de pedir um salário anual superior a 50 milhões de euros.Entretanto, esta quinta-feira, em San Mamés, o Barcelona foi afastado das meias-finais da Taça do Rei, ao perder, 0-1, com o Athletic de Bilbao.