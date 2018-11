Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Miguel Cardoso bem colocado para suceder a José Peseiro no Sporting

Treinador que comandou o Rio Ave é um dos nomes na lista de possíveis treinadores.

O antigo treinador de Nantes e Rio Ave, Miguel Cardoso, é o favorito para suceder a José Peseiro no comando técnico do Sporting.



Ao que o CM apurou, o treinador que comandou o Rio Ave é o mais bem colocado na lista de possíveis escolhas.



Paulo Futre diz que Paulo Sousa está perto do Sporting

Durante o programa Liga D'Ouro da CMTV, Paulo Futre adiantou que Paulo Sousa também é um dos nomes muito bem colocados para assumir o comando técnico dos leões.