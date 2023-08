Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, entre diversas pessoas ligadas ao clube azul-e-branco, foram colocadas sob escuta no âmbito de uma investigação, aberta pelo Ministério Público, na tentativa de identificar o responsável pelos acessos ilegítimos aos servidores do Benfica (alegadamente Rui Pinto), no denominado caso dos emails, avança o jornal ‘Público’.Também as contas bancárias do universo do FC Porto foram alvo de vigilância. Nuno Brandão, advogado do FC Porto (igualmente ‘escutado’) pondera avançar com uma queixa-crime.