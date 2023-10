Evitar a “prescrição do procedimento criminal”. Este foi o motivo que levou o Ministério Público a pedir “urgência” no megaprocesso de corrupção que envolve o Benfica.



No documento tornado público no início da semana e que data de 21 de dezembro de 2022, o Ministério Público pretende que as diligências sejam aceleradas de forma a ser tomada uma decisão de levar ou não a julgamento os arguidos (SAD e respetivos administradores, entre os quais o presidente Rui Costa).









Ver comentários