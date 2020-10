Ângelo Martins, bicampeão europeu pelo Benfica e velha glória do futebol português, morreu este domingo, aos 90 anos.









Nascido no Porto no dia 19 de abril de 1930, Ângelo Gaspar Martins desde tenra idade assumiu a sua preferência clubística. Era o Benfica o clube do seu coração e por isso, na sua cidade natal, dizia ser simpatizante do Salgueiros quando a tendência local era, naturalmente, ser adepto do FC Porto.

Era filho de um sapateiro. Tinha jeito para a bola e optou pelo Académico do Porto, apesar de lhe dizerem sempre que deveria ir para o FC Porto. Com a idade de 16 anos foi irradiado, por ter assinado fichas por dois clubes diferentes. Parecia um ponto final. Mas não foi. Aos 20 anos, quando cumpria serviço militar em Santarém e já tinha perdido a ilusão de ser futebolista “a sério”, foi observado num jogo entre militares. Um olheiro do Benfica reparou no irreverente defesa. Após apelos para instâncias superiores, a irradiação foi revogada e Ângelo rumou ao clube lisboeta.





No Benfica haveria de fazer toda a sua carreira de jogador sénior, ao longo de 13 épocas, entre 1952 e 1965. De águia ao peito conquistou 7 campeonatos, 6 Taças de Portugal e 2 Taças dos Campeões europeus. Do grupo de bicampeões do Benfica sobram agora José Augusto, Mário João e Fernando Cruz. Foi internacional 20 vezes.





O Benfica exaltou, em nota de condolências assinada pelo seu presidente Luís Filipe Vieira, a figura de Ângelo Martins e decretou três dias de luto no clube. O corpo estará em câmara ardente na igreja de S. João Brito, Lisboa, a partir da 17 horas.