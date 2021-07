Morreu José Bento Leitão, médico do Benfica

José Bento Leitão, médico do Benfica, faleceu esta quinta-feira. Numa nota publicada no site do clube, os encarnados recordam o "profissionalismo e dedicação inexcedíveis" do médico que esteve ligado ao futebol profissional das águias durante mais de uma década."O Sport Lisboa e Benfica expressa o seu mais profundo pesar pelo falecimento de Bento Leitão, médico que esteve ligado ao Futebol Profissional durante mais de uma década, contribuindo, com profissionalismo e dedicação inexcedíveis, para os sucessos alcançados. Nestes últimos anos exercia funções transversais na área clínica do Clube.Neste momento de grande tristeza pela perda de um dos nossos, o Sport Lisboa e Benfica, em nome de toda a Família Benfiquista, endereça sentidas condolências aos familiares e amigos de Bento Leitão".