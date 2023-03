Morreu Pinto de Sousa, antigo presidente do Conselho de Arbitragem da FPF

José António Pinto de Sousa, antigo presidente do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol e dirigente do Boavista, morreu esta quinta-feira, aos 85 anos, anunciou o clube da I Liga, partilhando condolências com o rival FC Porto.

"O Boavista lamenta profundamente o falecimento de José António Gonçalves Pinto de Sousa, sócio n.º 177, que serviu o Clube em várias direções nas mais diversas funções, entre as quais de vice-presidente, membro do Conselho Geral e presidente da Comissão de Obras durante a reconstrução e modernização do Estádio do Bessa, em 1983, que ajudou a transformar o Boavista", lê-se numa nota de pesar publicada no sítio oficial das 'panteras', que vão prestar homenagem com a bandeira do clube colocada a meia haste.

O FC Porto "recebeu com consternação" a notícia da morte de Pinto de Sousa e deixou "as mais sentidas condolências" ao amigo de infância do presidente dos 'dragões', Jorge Nuno Pinto da Costa, "de quem foi colega no Colégio das Caldinhas, em Santo Tirso".

O funeral do líder do órgão arbitral da Federação Portuguesa de Futebol na década de 1980 e no início do século XXI - quando esteve implicado no processo 'Apito Dourado', do qual viria a ser absolvido - decorre na sexta-feira, às 15:00, na Igreja do Foco, no Porto.