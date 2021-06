Mourinho deseja dois jogadores do Benfica e pode dar milhões às águias

José Mourinho tem Weigl e Odysseas na sua lista de potenciais reforços para a próxima temporada. Ao que o CM apurou, o treinador da Roma deseja a contratação dos dois jogadores do Benfica.









Começando pela baliza, Mourinho definiu a contratação de um guarda-redes como uma das principais prioridades para tornar o clube da capital italiana num efetivo candidato ao apuramento para a Champions. Rui Patrício, guardião português do Wolverhampton, já foi apontado como um dos alvos, mas o treinador português é admirador das capacidades de Odysseas, que o diretor-geral da Roma, Tiago Pinto, conhece de quando trabalhou na Luz.

Weigl é outro futebolista que agrada a Mourinho. O médio está no radar do Chelsea, como o CM já noticiou, e o interesse da Roma pode beneficiar a posição negocial do Benfica. Os encarnados exigem, no mínimo, 30 milhões de euros pelo internacional germânico, mas uma disputa pelo seu passe pode inflacionar o preço final. Certo é que Weigl é visto na Luz como o jogador que deverá garantir o maior encaixe no mercado de transferências.





Por Odysseas, o CM sabe que o Benfica está a pedir 15 milhões de euros. Logo, pelos dois jogadores, a Roma terá de desembolsar 45 milhões de euros.

médio basic no radar



O Benfica está a seguir Toma Basic, médio croata do Bordéus. O jogador, de 24 anos, está referenciado pelo clube desde dezembro. As águias contam garantir Basic por menos de 10 milhões de euros.