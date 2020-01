Mourinho leva Gedson Fernandes do Benfica para o Tottenham

José Mourinho não prescinde de Gedson Fernandes e o Tottenham vai garantir o médio do Benfica por empréstimo de uma época e meia, ficando uma opção de compra de 65 milhões de euros, apurou oGedson Fernandes, de 21 anos, tem sido cobiçado por vários clubes ingleses, nomeadamente West Ham e Chelsea.Contudo, a vontade de José Mourinho em contar com o jogador fez pender a balança para o lado do Tottenham.O médio benfiquista perdeu espaço na equipa de Bruno Lage e o empréstimo foi a solução encontrada pelos dirigentes encarnados.O Tottenham ficará com um direito de opção no final do empréstimo, tendo de pagar 65 milhões às águias.Trata-se de uma verba significativa, embora seja muito inferior aos 120 milhões da cláusula de rescisão do médio que tem um vínculo com os encarnados até 2023.Decisivos para desbloquear esta situação foram também os empresários Jorge Mendes e Miguel Pinho, os mesmos que estão a tratar da mudança do sportinguista Bruno Fernandes para o Manchester United.É que Gedson Fernandes tem um contrato em vigor com o empresário Miguel Pinho até 2021, por isso todas as propostas terão de passar por ele. No entanto, a parceria entre os dois agentes pode agilizar a transferência do jogador para Inglaterra.Gedson Fernandes deixou de ser primeira escolha no Benfica, tendo realizado apenas 13 jogos nesta temporada, enquanto na época passada alinhou em 46 partidas e chegou mesmo a apontar três golos.