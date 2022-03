A Roma, de José Mourinho, garantiu a contratação do guarda-redes Svilar para a próxima época, apurou o CM.O guarda-redes belga de 22 anos, que tem sido titular no Benfica B, entrou nos últimos seis meses de contrato e por isso está livre para assinar por outro clube. O CM sabe que além do aval do treinador português, também o diretor-desportivo do clube italiano, Tiago Pinto (ex-Benfica), fez força para contratar o jovem belga.