Sérgio Oliveira pretende deixar o FC Porto neste mercado e, neste momento, o destino mais provável é a Roma, orientada por José Mourinho.





O médio quer prosseguir a sua carreira num campeonato mais competitivo e vê com bons olhos uma mudança para Itália. Tiago Pinto, diretor desportivo da equipa romana, está encarregado deste dossiê e já sabe que os dragões só deixam sair o médio por 18 milhões de euros. Segundo a imprensa italiana, a Roma espera vender os médios Villar e Diawara para financiar a contratação do internacional português.

Sérgio Conceição sabe que Sérgio Oliveira quer mudar de ares e, por isso, não o tem colocado a titular. O objetivo do técnico e da SAD passa por arrumar a casa até ao fecho do mercado, no dia 31. Isto significa que os dragões irão colocar os atletas dispensáveis ou que não querem ficar no clube - é o caso de Oliveira e de Corona (Sevilha e Milan estão interessados).