Mourinho soma terceiro triunfo consecutivo como técnico do Tottenham

O Tottenham recebeu e venceu o Bournemouth por 3-2, em jogo da 14ª jornada da Liga inglesa. José Mourinho somou assim a terceira vitória (uma na Champions) em outros tantos jogos como timoneiro dos spurs.O equilíbrio foi nota dominante nos minutos iniciais, mas a turma londrina chegou à vantagem aos 21 minutos: após um lançamento longo, Son Heung-Min assistiu Dele Alli para o primeiro. O médio inglês, de 23 anos, tomou-lhe o gosto e bisou no decorrer da segunda parte (50’).Os spurs dominavam a seu bel-prazer e o terceiro apareceu com naturalidade: nova assistência de Son, desta feita a finalização ficou a cargo de Sissoko (69’).Contudo, o Bournemouth reagiu e reduziu graças a um bis de Harry Wilson (74’ e 90’+6). O Tottenham, que sofreu dois golos pelo terceiro jogo seguido, subiu ao quinto lugar, de forma provisória, com 20 pontos. José Mourinho assumiu a equipa quando esta ocupava a 14ª posição."Estou muito feliz com o desempenho dos meus jogadores e satisfeito com a vitória, mas temos de melhorar alguns aspetos", afirmou José Mourinho, no final do jogo.O Manchester City não foi além de um empate (2-2) na deslocação ao terreno do Newcastle. Os citizens, com Bernardo Silva a entrar aos 69 minutos, perdem terreno para o líder Liverpool e podem mesmo cair para o terceiro posto, caso o Leicester vença hoje (16h30) o Everton.O Liverpool venceu (2-1) na receção ao Brighton e aproveitou a escorregadela do rival Manchester City, liderando agora com 11 pontos de vantagem sobre os homens de Pep Guardiola. Destaque ainda para o West Ham, que bateu o Chelsea no dérbi londrino, por 1-0, pondo fim a uma série negativa de sete jogos.