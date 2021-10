O Servir o Benfica repudia cabalmente as declarações do ex-Presidente da Direcção e ainda sócio do Sport Lisboa e Benfica, realçando que o mesmo acaba de violar gravemente o artigo 30o, n.2 do Regulamento Eleitoral, a favor do candidato da Lista A. pic.twitter.com/pxq6sgqetU — Servir o Benfica (@ServirOBenfica) October 9, 2021

O movimento 'Servir o Benfica' emitiu um comunicado a condenar a postura levada a cabo por Luís Filipe Vieira que este sábado assumiu ter votado no candidato da Lista A, Rui Costa."O Servir o Benfica repudia cabalmente as declarações do ex-Presidente da Direcção e ainda sócio do Sport Lisboa e Benfica, realçando que o mesmo acaba de violar gravemente o artigo 30o, n.2 do Regulamento Eleitoral, a favor do candidato da Lista A", pode ler-se nas redes sociais do movimento que Francisco Benitez integra.