O Ministério Público quer que os arguidos do caso ‘Cashball’, que envolvia o Sporting, sejam também julgados por duas tentativas de corrupção em jogos de futebol. O Tribunal de Instrução Criminal do Porto tinha decidido só mandar para julgamento os arguidos na parte que dizia respeito ao andebol, o que agora é contestado pelo procurador, num recurso enviado para a Relação do Porto.









