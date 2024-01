Mulher que acusa Dani Alves de violação vai apresentar queixa pela publicação dos dados pessoais nas redes sociais

Dani Alves, antigo defesa do Barcelona e do Brasil, vai ser julgado em Espanha sob a acusação de ter agredido sexualmente uma jovem de 23 anos na noite de 31 de dezembro de 2022, numa discoteca de Barcelona, em dezembro. Agora, a vítima da alegada violação fiz que vai apresentar uma queixa nos tribunais de Barcelona pela divulgação dos seus dados pessoais nas redes sociais, avança o El País.A mãe e algumas pessoas próximas de Dani Alves partilharam uma compilação de vídeos retirados das redes sociais da jovem, onde aparece em festas com amigos. As imagens mencionam o nome completo e a idade da vítima. Maria Lucia Alves, mãe do futebolista brasileiro, pede "justiça" para o filho.Afirmando que a partilha viola a privacidade da vítima, a advogada da jovem está a finalizar uma queixa contra todas as pessoas que publicaram o vídeo. A advogada refere ainda que foram feitas ameaças contra a vida da jovem na mesma rede social. Alves foi detido a 20 de janeiro e permanece numa prisão nos arredores de Barcelona. Se for considerado culpado, poderá ser condenado a uma pena de prisão de quatro a 15 anos. Em novembro, o Ministério Público espanhol pediu nove anos de prisão para Dani Alves.