"Não estávamos preparados para perder”: Águia ataca Rangers para esquecer Bessa

"Não estávamos preparados para perder este jogo, vínhamos de uma fase muito boa. Mas o futebol é isto", disse esta quarta-feira Jorge Jesus, que ainda não esqueceu a primeira derrota do Benfica na Liga com o Boavista (0-3).Na antevisão do jogo desta quinta-feira em casa com o Rangers para a Liga Europa, o treinador dos encarnados admitiu que voltará a mexer no onze. "Temos quantidade e qualidade para promover a rotatividade dos jogadores. No jogo com o Standard, mudei seis jogadores, não costumo mudar tanto e deu resultado, já que tive a oportunidade de dizer que foi o melhor jogo esta época. Amanhã [hoje] é claro que vamos mexer", salientou.Sobre o adversário de amanhã muitos elogios. "O jogo vai definir a classificação do primeiro ou segundo nesta fase de grupos. Vai ser, de certeza, o adversário mais forte. Uma equipa que conheço bem, vós [jornalistas] também. No ano passado, encontrou o FC Porto e o Sp. Braga, eliminou o Sp. Braga, ganhou ao FC Porto, tem um sistema 4x3x3 bem diferenciado das outras equipas, um bocadinho parecido com o do Liverpool. Joga sempre com a mesma ideia, fora ou em casa. Vai ser um jogo difícil para o Benfica, mas também para o Rangers. Queremos apresentar-nos bem como contra o Standard, sabendo que este adversário é mais forte", afirmou Jesus, que elogiou o trio atacante dos escoceses (Kent, Morelos e Hagi): "Normalmente, estes três jogadores não entram em tarefas defensivas, só na primeira zona de pressão e ficam os três para contragolpe. Temos de ter atenção especial à forma como sai na recuperação com bola, tem um sistema de jogo interessante. Se não formos para jogo com conhecimento posicional desta equipa do Rangers, vamos ter dificuldade em segurar."Quanto ao antijogo que diz ter havido no Bessa, Jesus assegura que tal não acontecerá com o Rangers. "Não há nenhuma equipa na Liga Europa ou na Champions que faça 31 faltas. Tenho a certeza. Temos equipa para ganhar, apesar de este ano eles ainda não terem perdido", concluiu."O Rangers está muito forte este ano. Ainda mais forte do que na época passada, quando ganhou ao FC Porto e ao Sp. Braga", disse o escocês Ryan Gauld (Farense) à RR."O Gabriel não está chateado com nada. Não foi repreendido [após a saída como Standard]", reafirmou ontem Jorge Jesus."João Félix vai ser o melhor, uma referência do futebol português. Diogo Jota começou do nada. Para se encarar o trio Salah, Firmino e Mané, chegar lá e jogar, tem de se ter muito valor", disse Jesus sobre os portugueses em destaque na Europa: "É muito bom para a Seleção.""Não é uma posição desconhecida [defesa-direito], já a tinha feito na Seleção e no Famalicão. Estou a aprender com o míster os pontos a defender e a atacar. Estou focado em aprender para ajudar a equipa no que for preciso. A extremo ou a lateral, estou pronto para ajudar", disse Diogo Gonçalves, garantindo que a equipa analisou aquilo que fez de mal na derrota com o Boavista: "Já falámos e admitimos aquilo em que errámos e não fizemos tão bem. Há que levantar a cabeça. Somos profissionais e temos de ser fortes mentalmente."Fransérgio testou positivo à Covid-19 e é uma das grandes baixas para hoje. Está desde segunda-feira assintomático e em isolamento profilático. O brasileiro também não defrontará o Benfica. Ricardo Horta falha o jogo, em Inglaterra, mas por lesão.