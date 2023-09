"Não sou pago para amar. Amo sem ser pago", diz Rui Moreira em resposta a Sérgio Conceição

Rui Moreira respondeu esta sexta-feira a Sérgio Conceição, que na véspera havia questionado o amor do autarca ao FC Porto na sequência das críticas que este lhe dirigiu. À margem de uma visita ao Mercado do Bolhão, Rui Moreira, com poucas palavras, vincou a sua paixão pelos dragões."O presidente da Câmara não comenta as declarações do treinador do FC Porto. Não sou pago para amar, amo sem ser pago", referiu o presidente da Câmara do Porto quando questionado pelos jornalistas presentes sobre as palavras de Sérgio Conceição.