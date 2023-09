Rui Moreira volta a criticar Sérgio Conceição: "Não contribui para o bom nome [do FC Porto]"

O presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, voltou a tecer críticas ao técnico do FC Porto, Sérgio Conceição. "Ele não contribui para o bom nome do clube, falta-lhe fair-play", disse o autarca, em declarações ao jornal OJogo."A SAD é chacinada quando corre mal e quando ganha é mérito do Sérgio. Os sócios e adeptos têm a obrigação, até estatutária, de dignificar o clube e o emblema. Aquilo que ele fez não dignifica, assim como recusar usar a braçadeira de treinador ou as sucessivas expulsões", acrescentou.As declarações de Rui Moreira surgem depois de terem sido reveladas conversas privadas do autarca a condenar os comportamentos do treinador portista, bem como da contratação de Francisco Conceição, filho do técnico."Não foi uma publicação, mas numa conversa num grupo privado do Facebook, que alguém mandou cá para fora, em que estavam a atacar a SAD. Tenho direito à minha opinião e darei sempre porque sou independente", esclareceu o político, que também faz parte do Conselho Superior do FC Porto."Atirar as culpas para a política de contratações da SAD é andarmos a enganarmos a nós próprios. Quem é que quis o David Carmo [central contratado por 20 milhões]?", perguntou.Os comentários do edil portuense valeram-lhe um coro de críticas, a mais mediática vinda do líder da claque portista Super Dragões, Fernando Madureira. 'Macaco' atirou, nas redes sociais, que Rui Moreira era arguido num caso de corrupção, mas o autarca desmente.