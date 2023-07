Negócio do FC Porto por Nico González atrasa Alan Varela

O foco na contratação de Nico González está a atrasar a chegada de Alan Varela. Um deve assinar já esta quinta-feira e o outro pode ver a definição do seu futuro adiada para agosto.Após muitos avanços e recuos, Nico González deverá completar esta quinta-feira os exames médicos e assinar um contrato por cinco épocas. O FC Porto queria um empréstimo com opção de compra e o Barcelona só admitia a venda imediata.Os dois clubes ficaram a meio caminho: os dragões pagam agora 8 milhões de euros por 60% do passe e terão de comprar os restantes 40% mediante objetivos, num investimento total que deverá superar ligeiramente os 11 milhões de euros.O Barça fica com uma cláusula de recompra de 15 milhões de euros.Já a contratação de Alan Varela não conheceu avanços e o Boca Juniors admite reintegrar o jogador nos planos para os ‘oitavos’ da Taça Libertadores, cuja 1.ª mão se disputa a 3 de agosto.O FC Porto empatou (3-3) num jogo-treino com o Est. Amadora, na quarta-feira. Namaso (bisou) e Taremi marcaram os golos.Alinharam de início: Samuel Portugal; Dinis Rodrigues, Fábio Cardoso, David Carmo e Wendell; André Franco, Grujic, Bernardo Folha e Gonçalo Borges; Namaso e Navarro.No último apronto do estágio portista no Algarve, Sérgio Conceição utilizou ainda: João Mendes, Meixedo, João Marcelo, Romário Baró, Eustáquio, Taremi, Toni Martínez, Zaidu e Galeno.João Mário, Veron e Evanilson (tratamento) continuam de fora com limitações físicas.