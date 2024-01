"No Sporting sentimos que ninguém está acima do grupo”, diz o médio Morten Hjulmand

Morten Hjulmand diz que veio encontrar no Sporting “uma família”. “Aqui temos o sentimento de que ninguém pode estar acima do grupo”, disse o médio dinamarquês em entrevista à Sporting TV.





O jogador reconheceu ter sentido dificuldades nas primeiras semanas de leão ao peito. “Falando do plano físico, sim, tive de melhorar. Mas a forma como se joga aqui em Portugal também é diferente do ponto de vista técnico, por isso também tive de melhorar nisso. Tive de melhorar essas duas dimensões, física e técnica, e penso que o consegui. Mas, claro, penso que posso fazer muito melhor”, disse o jogador, que não teme a comparação com outros dois médios-defensivos que passaram recentemente por Alvalade (Palhinha e Ugarte): “Sei que antes de mim passaram grandes jogadores pela minha posição, mas acredito em mim e acredito que posso fazer a minha melhor época e mostrar que posso jogar no Sporting.”