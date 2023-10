O médio dinamarquês Morten Hjulmand tem vindo a ganhar estatuto no Sporting, aumentando assim o número de pretendentes face às boas exibições.



Hjulmand, de 24 anos, tornou-se na segunda contratação mais cara de sempre do Sporting, com os leões a pagarem 18 milhões de euros aos italianos do Lecce, perdendo apenas para Gyokeres, por quem os leões pagaram 20 milhões de euros aos ingleses do Coventry.









Ver comentários