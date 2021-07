O candidato à presidência do Benfica nas últimas eleições, João Noronha Lopes, disse esta sexta-feira em entrevista que Rui Costa "não tem condições para ser presidente".João Noronha Lopes referiu ainda que "quem esteve com Vieira não tem condições" para continuar à frente dos destinos do clube.O ex-candidato à presidência do clube encarnado pediu ainda "eleições antecipadas o mais rápido possível para tranquilizar os benfiquistas", não garantindo a sua recandidatura.