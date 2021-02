Novo pesadelo e Benfica não sai do quarto lugar

Promessas de arrasar e, contas feitas, o Benfica não faz melhor do que um quarto lugar, em risco de ficar a 13 pontos do líder Sporting. As águias voltaram a escorregar, agora em Moreira de Cónegos, que veio confirmar os tons de verde e branco com que se pinta este campeonato.Com a surpresa Helton Leite na baliza, o Benfica até entrou de pé no acelerador, instalando-se desde início no meio campo dos minhotos. E, com isso, chegaram as oportunidades mais ou menos claras de golo. Darwin mostrou-se comedido na hora de disparar e Rafa tornou-se o expoente máximo de uma espécie de alergia à balizar, com duas perdidas.O cântaro continuava a ir à fonte e partiu-se no pé esquerdo de Seferovic, após recuperação em zona alta de Taarabt. Remate cruzado e colocado, com o poste a embelezar ainda mais o golo do suíço aos 25’.A toada manteve-se na direção da baliza de Pasinato, mas bastou um lance em contramão para tramar o Benfica. Walterson faz um túnel de luxo sobre Grimaldo, que reage da pior maneira. Penálti e Yan a empatar tudo antes do intervalo.E a equipa de Jorge Jesus acusou o golpe. A segunda parte já não foi nada parecida com a primeira. Pelo contrário, escassearam os momentos de frisson nas proximidades da baliza dos cónegos. Começou, então, a lei do grito. O tal ‘ai’ de que falava Jesus, com os seus pupilos a reclamarem penálti. Se o lance de Vertonghen até deixa dúvidas, Weigl mergulhou e ainda enganou a equipa de arbitragem. O VAR é que não foi em cantigas.Aos 79’, sim, grande oportunidade na cabeça de Darwin, com Pasinato a fazer uma defesa absolutamente incrível. Nem o banco ajudou, apesar das apostas em Pizzi, Waldschmidt e Pedrinho. A reta final foi mais perigosa no outro lado, com perdidas minhotas. As promessas de Jesus sofrem novo golpe. O Benfica está arrasado na Liga.O Benfica continua sem perder no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, depois de ontem ter empatado com o Moreirense (1-1). Em 15 encontros em Moreira de Cónegos, os encarnados somam 13 vitórias e dois empates.o Helton Leite – Surpresa no onze. Não teve muito trabalho e chegou para as encomendas. Sem culpa no golo.o Diogo Gonçalves – Alguns passes errados e muitos gritos de Jesus. Melhorou na segunda parte, quando ficou no lado oposto ao do técnico.o Vertonghen – Integrou bem os lances ofensivos da equipa. Decisivo com um punhado de cortes quando o Moreirense, num último suspiro, tentou o golo da vitória. o Otamendi – Raçudo. Salvou Grimaldo numa perda de bola incompreensível. De resto, esteve muito ativo, com um bom passe para Rafa.o Grimaldo – Cometeu uma falta na área para grande penalidade e o Moreirense converteu o castigo máximo. Ficou perturbado e isso condicionou o resto da exibição.o Weigl – Tem ganhado poder de choque. Ainda sofreu uma falta para grande penalidade mas o juiz após consultar o VAR reverteu a decisão e deu-lhe amarelo por simulação.o Taarabt – Começou endiabrado, mas foi perdendo fôlego na segunda parte. Irreverente e determinado a recuperar bolas. Bons passes para Darwin. Assistiu Seferovic no golo, depois de ter ganhado a bola e lançado o companheiro de equipa.o Rafa – Dois remates em boa posição que não acertaram no alvo. Tem toque de bola, mas necessita melhorar a finalização. A equipa precisa dele.o Everton – Tem talento, mas demora a aparecer no jogo. Não desequilibra. Parece mesmo desmotivado.o Seferovic - O avançado suíço cumpriu a parte dele com um golo (25’) que deveria ter dado a tranquilidade à equipa, mas Grimaldo deitou tudo por terra com o penálti cometido.o Darwin– Parece estar um furo acima da maioria dos companheiros. Cria ocasiões de golos, mas nem sempre decide da melhor maneira. Tal como Rafa, tem de ser mais ‘matador’.o Pizzi – Tentou liderar as tropas para o golo da vitória, mas não conseguiu. Desperdiçou um lance ofensivo, com um passe que apanha Grimaldo em contra-pé.o Waldschmidt – Está recuperado e vai, certamente, ser útil. Ontem mexeu com o jogo ao trazer acutilância ao ataque. Tem um grande passe para Darwin, mas quem brilhou foi Pasinato.o Pedrinho – Segurou a bola, mas não trouxe soluções.Voo inacreditável do guardião brasileiro, aos 79’, num cabeceamento de Darwin. Se é verdade que o desacerto ofensivo da águia ajudou, Pasinato defendeu quase tudo e ainda tocou na bola do 0-1.Jorge Jesus vai sempre buscar forças para novas promessas de ‘agora é que é’, mas os jogadores não correspondem. Grimaldo, ontem, foi uma desgraça. A abordagem no penálti deitou tudo por terra.O Benfica reclama dois penáltis, e um deles até chegou a ser assinalado por Manuel Oliveira, mas o toque não parece suficiente e o mergulho do Weigl é ‘minutos’ depois. Foi revertido pelo VAR. Já o braço na cara de Vertonghen deixa maiores dúvidas e parece mesmo haver falta sobre o central.