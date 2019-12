"Ó boi... deu-me um soco”: as palavras do treinador da Belenenses SAD após agressão

"Ó boi, deu-me um soco. Ele deu-me um soco, um soco. Não fiz mal a ninguém." As imagens reveladas ontem pela SIC Notícias parecem confirmar a agressão de Sérgio Conceição a Pedro Ribeiro, no intervalo do encontro no Jamor, no passado domingo, que opôs o FC Porto ao Belenenses (1-1) e deixou os dragões a quatro pontos do líder Benfica."É uma vergonha, uma vergonha! Que é esta m****? Vale tudo no futebol, vale tudo? Dar socos?" foram as palavras proferidas por Pedro Ribeiro, treinador dos lisboetas, nas imagens captadas em vídeo, sem nunca mencionar o nome ou acusar diretamente o técnico do FC Porto pela agressão.Os incidentes no túnel do Estádio do Jamor, em jogo da 13ª jornada da Liga, já motivaram a abertura de um processo sumário por parte do Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol, que requereu os autos das forças de segurança presentes. As imagens não são conclusivas quanto ao autor da agressão e, por isso mesmo, ao queapurou, não têm ‘peso’ para a abertura de um inquérito disciplinar pelo CA. Mas tudo poderá mudar caso seja entretanto formalizada queixa.Tanto o relatório do árbitro da partida, João Pinheiro, como o dos delegados da Liga não relatam qualquer agressão, pelo que o fator decisivo pode ser o relatório da polícia. Não foi apresentada ainda qualquer queixa junto das forças de autoridade, que compareceram na altura para tomar conta da ocorrência.A agressão foi entretanto desmentida pela estrutura portista. "Obviamente não houve agressões, socos, não voaram cadeiras, nem ninguém apertou o pescoço a ninguém", referiu no Twitter Francisco J. Marques, diretor de comunicação dos azuis-e-brancos, confirmando ter havido um aceso desentendimento entre os técnicos ainda no relvado do Jamor.O FC Porto criticou duramente o Benfica e o CA, na newsletter ‘Dragões Diário’, respondendo às acusações dos encarnados sobre pressões na arbitragem. "Uma instituição complexada, cujas vitórias são suspeitas. É palha para burros, há quem a coma", podia ler-se no comunicado. "O CA não esclareceu casos que poderiam ajudar a clarificar como o Benfica ganhou o campeonato o ano passado."