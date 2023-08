Rui Costa quer tréguas no conflito entre Roger Schmidt e Odysseas, após a discussão acesa entre os dois no dia do jogo com o Estrela de Amadora. O Correio da Manhã sabe que a prioridade do presidente é manter a serenidade no balneário e por isso o grego nem foi afastado do restante plantel nem será alvo de um processo disciplinar instaurado pelo clube.









