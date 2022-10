O onze provável do FC Porto para o clássico de amanhã (às 20h15, no Estádio do Dragão) é 32 milhões de euros mais valioso do que o do Benfica.



Sérgio Conceição, treinador dos portistas, deverá optar por uma equipa inicial avaliada em 171,5 milhões de euros. Já as prováveis escolhas do seu opositor, Roger Schmidt, somam 139,5 milhões de euros, segundo o site especializado Transfermarkt.









