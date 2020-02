Os 35 anos de Cristiano Ronaldo: uma vida de recordes

O melhor futebolista português de todos os tempos está de parabéns. Cristiano Ronaldo celebra esta quarta-feira o 35º aniversário e está aí para as curvas. 2020 prevê-se um ano de mais recordes e troféus para o já longo palmarés do jogador madeirense.Ao cabo de 18 épocas ao mais alto nível, o craque está em grande momentos na Juventus. Nesta época tem 27 jogos e 22 golos. Já faturou por dez vezes neste ano civil em apenas 6 partidas (50 pelo campeão italiano em todas as competições em época e meia).CR7, que começou a jogar futebol no Andorinha, da Madeira, em 1993 (com apenas oito anos), está a apenas três jogos de completar as mil partidas, registo só ao alcance dos predestinados.Com 722 golos apontados desde que começou a jogar ao mais alto nível no Sporting (estreia pela primeira equipa foi em agosto de 2002, com 17 anos), Ronaldo procura também bater o recorde de máximo goleador de sempre em seleções. O avançado já marcou 99 golos pela seleção portuguesa e está a dez do iraniano Ali Daei, que lidera lista há vários anos.A nível de títulos, as miras estão bem apontadas: quer ganhar a Champions (já venceu cinco) e revalidar o título de campeão da Europa, que poderá ser o último grande torneio de seleções de Cristiano Ronaldo. Uma temporada plena de êxitos poderá também significar nova conquista do troféu de melhor jogador do mundo (já leva 5). O que significaria igualar o registo do grande rival Lionel Messi (Barcelona).O final de carreira poderá estar cada vez mais perto, mas Ronaldo já disse que quer continuar a jogar para lá de 2022, ano em que termina contrato com a Juventus. CR7 procura todos os dias adiar o momento em que o futebol mundial ficará decerto mais pobre. Disciplina, trabalho diário intenso e sorte pela ausência de lesões graves durante a carreira, foram e continuam a ser fatores que ajudam a explicar a carreira de êxitos do avançado.Até lá venham cada vez mais aniversários, golos e títulos. Parabéns Ronaldo.Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez partilham, através das redes sociais, vários momentos do dia a dia. Os jantares e momentos de paixão. As atividades com os quatro filhos, Cristianinho, Eva, Mateo e Alana. Os dias em família são alvo de muitas atenções por parte dos fãs...A vida amorosa de Ronaldo esteve sempre no centro das atenções. O namoro com Merche Romero fez várias manchetes na imprensa, tal como a curta relação com Nereida Gallardo durante o verão.Irina Shayk foi a mulher que viveu mais tempo ao lado de CR7, mas decidiu acabar a relação. Georgina Rodríguez é namorada de Ronaldo há cerca de quatro anos. É a mãe de Alana Martina.