Georgina Rodriguez revela como conquistou o coração de Cristiano Ronaldo

Há três anos ao lado de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez revelou, em entrevista exclusiva ao ‘The Sun’, como começou o romance com o craque português, em 2016.Na altura, ela atendia ao balcão na loja Gucci de Madrid e foi numa tarde de compras para CR7 que os dois se conheceram. "Mas só acabámos por conversar dias mais tarde, numa festa da marca, num ambiente bem mais descontraído. Foi amor à primeira vista para ambos", contou ao jornal britânico, acrescentando que, desde então, tem vivido os dias mais felizes da sua vida.No entanto, a espanhola, de 25 anos, garante que, ao longo dos últimos três anos, nem sempre foi fácil abstrair-se da pressão mediática."Namorar com alguém famoso não é fácil, mas não mudaria nada", conta, adiantando que, quando está em casa com Ronaldo, consegue deitar para trás das costas todos os problemas, assim como aquilo que se escreve na imprensa sobre a relação. "Para mim, casa é onde está a minha família. E a nossa casa é o sítio onde sou mais feliz: com os meus filhos e o meu companheiro. A nossa casa é o nosso refúgio, um templo que construímos com tanto amor".Desde que começou a relação com Cristiano Ronaldo, de 34 anos, Georgina já enfrentou rumores de traição, uma guerra familiar com a mãe do jogador e, mais complicado do que tudo: o caso Mayorga – no qual o jogador não chegou a ser formalmente acusado, por falta de provas. No entanto, Gio manteve-se incondicionalmente ao lado do craque da Juventus, com quem diz formar uma boa equipa."O que eu sinto por ele é mais forte do que qualquer tipo de pressão. Juntos nós somos mais fortes e há uma admiração mútua." Ainda em entrevista à publicação, a modelo nega estar ao lado do jogador – que recebe anualmente entre salário e patrocínios qualquer coisa como 100 milhões de euros – por dinheiro.Feliz e confortável na relação com CR7, Georgina revela que, ainda assim, não dá nada como garantido e, diariamente, luta para manter a ‘chama acesa’ e revela alguns dos seus truques de sedução com o português. "Seduzir e sonhar é mesmo muito importante. Eu, por exemplo, durmo sempre de lingerie, e com uma lingerie sexy", frisou.Georgina Rodríguez é apenas mãe biológica da filha mais nova de Cristiano Ronaldo, Alana Martina, de um ano. No entanto, em várias entrevista assume-se como mãe de todas as crianças da casa: Cristianinho, de nove anos, e dos gémeos Eva e Mateo, de dois - que nasceram com recurso a barrigas de aluguer nos Estados Unidos.Nas redes sociais – em que se tornou um fenómeno de sucesso e conta com mais de 12 milhões de seguidores – Gio tem por hábito mostrar fotografias com os filhos do craque, que considera como seus.Felizes com a família numerosa, Ronaldo e Georgina não escondem que querem ter mais filhos – o craque chegou a falar em sete – mas garantem que, para já, é tempo de desfrutarem da estabilidade e das crianças.O casamento também está nos planos do mediático casal, como revelou a espanhola depois de ter exibido o anel de noivado milionário, da Cartier, que lhe foi oferecido pelo craque da Juventus. E pode-se dizer que estão reunidas as condições para a modelo e CR7 dizerem o ‘sim’.Depois de uma guerra familiar com Dolores Aveiro, que dividiu a família, as duas colocaram as divergências de lado e agora convivem de forma pacífica. O ‘machado de guerra’ foi completamente enterrado quando Cristiano Ronaldo enfrentou o caso Mayorga e as duas decidiram unir-se em prol da estabilidade do craque.Georgina perdoou a sogra e, por amor, até esqueceu os vários ‘gostos’ que Dolores Aveiro colocou nas fotografias da ‘rival’ Irina Shayk.Foi durante uma ida à Disney, em Paris, que Georgina Rodríguez foi fotografada pela primeira vez ao lado de Cristiano Ronaldo.Na altura, os dois já namoravam e a espanhola já se tinha despedido da loja da Gucci, em Madrid, onde se conheceram. Agora, faz trabalhos pontuais como modelo fotográfico.Se Georgina Rodríguez tece os maiores elogios a Cristiano Ronaldo, o melhor do Mundo não fica atrás nos que faz à companheira.Numa entrevista recente, o português admitiu que a namorada foi o seu maior apoio nos dias difíceis em que enfrentou o caso Mayorga."Foi o pilar mais importante, assim como a minha família, os meus amigos mais próximos. Mas ela lidava comigo todos os dias, nós víamos as notícias", recordou.