Otamendi perto de ser reforço do FC Porto

O argentino Nicolás Otamendi está muito perto de regressar ao FC Porto, apurou o. Nas últimas horas, a vontade do defesa acabou por prevalecer junto do Manchester City, com quem tem mais um ano de contrato.sabe que os ingleses aceitam ceder o jogador e pagam metade do ordenado - cerca de sete milhões de euros anuais brutos. Parece, assim, encontrado o central com provas dadas e que deixou saudades no Dragão. O futebolista de 32 anos deve chegar ao Porto nos próximos dias para realizar os testes médicos e assinar contrato.Entretanto, o FC Porto continua a trabalhar na definição do futuro dos jogadores que não contam para Sérgio Conceição. Soares tem praticamente tudo acertado com os chineses do Tianjin Teda e deve ser oficializado nas próximas horas. Os dragões recebem perto de seis milhões de euros pelo avançado, que terminava contrato em junho do próximo ano.Já Aboubakar deve rescindir nos próximos dias. Ontem surgiu mais um interessado. Depois de Besiktas e Sivasspor, foi a vez do Basaksehir mostrar vontade em contar com o atleta. Zé Luís é outro dos casos que vão conhecer desenvolvimentos nos próximos dias. O cabo-verdiano não entra nos planos do treinador para esta temporada e a SAD procura uma solução até ao fecho do mercado de transferências (6 de outubro em Portugal).