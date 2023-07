Otávio já tem acordo com Al Nassr

O Al Nassr já tem acordo com Otávio, faltando agora o entendimento com o FC Porto para que o médio seja companheiro de Cristiano Ronaldo.A informação foi avançada pelo jornalista italiano Rudy Galetti, da Sky Sport. O luso-brasileiro, de 28 anos, está disponível para rumar à Arábia Saudita com um contrato milionário (cerca de 15 milhões de euros por temporada), numa altura em que a cláusula de rescisão se situa nos 40 milhões. Contudo, este cenário muda já amanhã com o valor a subir para os 60 milhões, de acordo com o contrato do jogador. O Al Nassr está em contrarrelógio para conseguir um acordo mais favorável.O FC Porto já fez saber que não abdica dos valor da cláusula por um jogador que é fundamental para Sérgio Conceição. A imprensa italiana garante que o clube orientado por Luís Castro já terá chegado perto dos 40 milhões com um pagamento faseado. Do lado dos dragões, o fator financeiro é muito importante, mas a SAD recusa vender a preço de saldos.Nesta altura, o Al Nassr está impedido pela FIFA de inscrever novos jogadores, devido a uma dívida que mantém junto do Leicester City devido à aquisição de Ahmed Musa, em 2018. Porém, este é um obstáculo que deve ser resolvido em breve.