Pai de Jota trava renovação do jogador no Benfica

A renovação de Jota está neste momento parada. Ao que oapurou, o pai do jogador entende que o Benfica não tem um projeto desportivo efetivo para o filho e está relutante em assinar um novo vínculo (o atual termina em junho de 2022).O avançado de 20 anos trocou de empresário na época passada precisamente por estar descontante com a forma como estava a ser conduzido todo o processo de integração na equipa principal. Depois de Jorge Mendes, Carlos Gonçalves passou a gerir a carreira de Jota, embora o pai tenha muita influência nas decisões.O jogador quer renovar e passar a ganhar 500 mil euros anuais (atual mente recebe cerca de 40 mil),até porque considera ter qualidades semelhantes às de João Félix, que saiu no verão passado para o Atlético de Madrid por 120 milhões de euros.Por seu lado, o Benfica não quer ceder a todas as exigências do avançado, até porque este não aproveitou as oportunidades dadas por Bruno Lage. Nos sete jogos realizados até ao momento, foi titular em duas ocasiões e o feito mais significativo neste conjunto de prestações foi a assistência para o golo de Seferovic que deu o triunfo com o Moreirense (2-1).Com contrato até junho de 2022, o internacional pelas camadas jovens de Portugal tem uma cláusula de 30 milhões de euros.Bruno Lage volta a reunir o grupo amanhã, após dois dias de folga. Contudo, o regresso aos treinos vai ficar marcado por 15 ausências.Rúben Dias, Pizzi, Rafa, Nuno Tavares, Gedson, Jota , Tomás Tavares, Seferovic, Taarabt, Odysseas e Svilar (todos aos serviço das seleções), bem como os lesionados Conti, André Almeida, Chiquinho e Florentino não podem ser opção para o técnico. Em relação à equipa titular que perdeu (3-1) na Rússia com o Zenit para a Champions, Lage vai ter apenas quatro atletas à disposição.