Palhinha vai recuperar a titularidade no Sporting no jogo de domingo (20h30) frente ao P. Ferreira e está pronto para carregar a equipa na reta final da temporada, com os leões a estarem proibidos de perder pontos na Liga.O médio foi castigado com três jogos de suspensão após os incidentes do clássico do Dragão (2-2, no dia 2 de fevereiro), mas quando se preparava para regressar à equipa, apresentou dores do adutor direito e foi poupado pelo técnico.